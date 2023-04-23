إحالة هارب من 14 سنة سجنا في النزهة إلى المحاكمة الجنائية

أمرت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع متهم هارب من أحكام قضائية بلغت مدتها 14 سنة، إحالته إلى المحاكمة الجنائية، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قسم شرطة النزهة، بالقبض على أحد الأشخاص يقيم بدائرة القسم، ومطلوب التنفيذ عليه في 55 حكما، بحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية.

أحكام قضائية وغرامات مالية

وأضاف البيان أن المتهم هارب من أحكام جزئية ومستأنف وغرامات مباني بلغ إجماليها 55 حكما، فضلًا عن أحكام بتبديد وسرقة تيار كهربائي بلغت مدتها 14 عامًا، وغرامات مالية مستحقة قيمتها 210 آلاف جنيه.

اعترافات المتهم

وبعد إعداد عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة والقبض على المتهم، ومواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بها، جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.