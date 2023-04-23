أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية في بنك قناة السويس

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامية لشهر أبريل 2023، للأفراد، والحد الأدنى 5 آلاف جنيه، ويستحق العائد على أقل رصيد خلال الشهر بصورة ربع سنوية.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، على حسابات التوفير الإسلامي بصيغة المضاربة، يتم صرف العائد تحت الحساب لحين إجراء التسوية النهائية في نهاية كل ربع سنة مالية حسب النتائج الفعلية للنشاط.

أسعار العائد على حسابات التوفير الإسلامي

وسعر العائد على حسابات التوفير الإسلامي، المبلغ من 5 آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه 3.50%، وصاحب المبلغ من 100 ألف جنيه لأقل من 5 ملايين جنيه يحصل على 4.50%، ومن 5 ملايين فأكثر 5.50%.

مميزات حسابات التوفير الإسلامي

ومن مميزات حساب التوفير الإسلامي، بحسب البنك، معدلات أرباح تنافسية، وسهولة السحب والإيداع النقدي، والحصول على بطاقة الخصم المباشر للأفراد.

ويحتاج بنك قناة السويس بعض المستندات، طلب فتح حساب، نسخة من بطاقة الرقم القومي السارية، وفاتورة مرافق حديثة.