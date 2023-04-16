تفاصيل ومميزات الحصول على البطاقات المدفوعة مقدما من بنك قناة السويس

يوفر بنك قناة السويس البطاقات المدفوعة مقدمًا، سهلة الاستخدام وتعتبر كبديل إلكتروني مميز لحمل النقود أو دفعها، بحسب وصف البنك، حيث إنه يمكن شحنها مرة أخرى بدون الحاجة إلى وجود حساب مصرفي، وتضمن للعميل الحماية القصوى.

وبحسب بنك قناة السويس، عن مميزات البطاقات المدفوعة مقدمًا، عدة نقاط وهم، سهولة سحب النقود من خلال أكثر من مليون ماكينة صراف آلي محليا ودوليا، دفع نقدي مريح داخل المتاجر المصرية، بالإضافة إلى 24 مليون تاجر حول العالم.

مميزات البطاقات المدفوعة مقدما

لا يحتاج العميل إلى وجود حساب مصرفي، يمكن شحن البطاقة المدفوعة مقدماً حتى 300,000 جنيه شهرياً، تعد من أعلى الحدود المسموح بها للاستخدام الدولي، وتنبيهات مجانية من خلال رسائل نصية قصيرة.

كما أنها تحتوي على تقنية اللا تلامسية والشريحة الذكية لضمان أعلى مستوى من الأمان، وإمكانية التسوق عبر الإنترنت داخل وخارج مصر، وبطاقات مقبولة لدى جميع المدفوعات الحكومية في مصر.

شروط الحصول على البطاقات المدفوعة مقدما

ومن الشروط التي يحتاجها بنك قناة السويس، لا يقل العمر عن 16 عامًا، ويمكن للمصريون والشركات، واستمارة طلب البطاقة المدفوعة مقدمًا، ونسخة من بطاقة الرقم القومي السارية.