أسعار العائد على الحساب الجاري من بنك قناة السويس.. تصل لـ2.5%

كشف بنك قناة السويس عن أسعار العائد على الحسابات لشهر أبريل 2023، من بينها الحساب الجاري لفئة الأفراد المصريين والأجانب المقيمين بمصر، بالجنيه المصري.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر أبريل 2023، على الحساب الجاري، يكون الحد الأدنى 100 ألف جنيه، ويتم دفع العائد شهريًا.

أسعار العائد على الحساب الجاري من بنك قناة السويس

وسعر العائد على الحساب الجاري من بنك قناة السويس هو 2.5%، ومن المميزات إمكانية إصدار وتحصيل الشيكات، وكذلك تحويل الأموال، ويمكن الإيداع والسحب النقدي، والحصول على بطاقة الخصم.

ويتيح بنك قناة السويس للعميل إمكانية دفع رصيد بطاقة الائتمان بدون أي رسوم، وأيضا دفع الفواتير مثل الهاتف أو الكهرباء بحسب رسوم والعمولات المعلنة من البنك.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب جاري

ولفتح حساب جاري من بنك قناة السويس، يحتاج البنك نسخة من الرقم القومي الساري للمصريين أو جواز السفر للأجانب المقيمين، ونسخة من شهادة الميلاد بالنسبة للقاصرين، وفاتورة مرافق حديثة.