كيف تحقق مكاسب 100 ألف جنيه من شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

اتجهت معظم البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إلى رفع أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، من خلال طرح شهادات جديدة، باعتبارها وعاء ادخاريا أكثر أمانًا لاستثمار مدخراتهم، بعد رفع أسعار الفائدة الفترة الأخيرة.

شهادة جديدة من بنك قناة السويس بعائد 19%

وطرح بنك قناة السويس مؤخرًا، شهادة جديدة بعائد شهري 19% مع شهادات الادخار الثلاثية المتميزة من بنك قناة السويس بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان بأسعار تنافسية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق مكاسب 100 ألف جنيه من شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة.

مميزات شهادة بنك قناة السويس

- الحد الأدنى للشهادة: 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات.

- الفائدة على الشهادة: 19%.

كيفية تحقيق 100 ألف جنيه أرباح من الشهادة

عند استثمار مبلغ قيمته 230 ألف جنيه في شهادات بنك قناة السويس الجديدة، بعائد 19% تكون الأرباح المحققة 100.7 ألف جنيه بنهاية المدة، ما قيمته 8.391 ألف جنيه في الشهر.