هل الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب؟.. «الشعبة» تجيب

كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن مدى ملاءمة الفترة الحالية لشراء الذهب، وهل هي مناسبة لذلك أم لا؟

وذكر عضو شعبة الذهب والمجوهرات في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب التأني الفترة الحالية في شراء الذهب أو البيع، وبشكل عام البيع يكون عن الضرورة فقط حيث إن الذهب الملاذ الآمن على المدى البعيد.

نصائح شراء الذهب

وأضاف المغربي أن هذا لا يعني عدم شراء أو بيع الذهب، ولكن يفضل التأني قبل الإقبال على ذلك، مؤكدا أن الأسعار بعد انتهاء عيد الفطر المبارك غير متوقعة، ويمكن الانتظار لرؤية ما سيحدث واتخاذ القرار وراء الشراء أو البيع.

وأشار عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية إلى أن أسعار الذهب الذي يتحكم فيها سواء كانت منخفضة أو مرتفعة أولا سعر الدولار، ثانيًا البورصة العالمية، وثالثًا العرض والطلب بالسوق.

أسعار الذهب

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم بـ 2430 جنيه، وجرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بـ2777 جنيهًا، وعيار 18 بـ2083 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ 19440 جنيها.