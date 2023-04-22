كم سعر جرام الذهب عيار 21 في ثاني أيام العيد؟.. الاستقرار سيد الموقف

في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، سجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر إقبالاً، 2430 جنيها بدون مصنعية، وسط ترقب لتراجع سعر المعدن خلال الأيام المقبلة.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً 2777 جنيها، وسجل عيار الذهب 14 النحاسي سعر 1620 جنيها، في حين استقر سعر الذهب عيار 12 عند مستوى 1389 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 مساء اليوم 2083 جنيها بدون مصنعية، وسجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 19440 جنيها، وسجلت الأوقية 1984.01 دولار.

أسعار الذهب تتراجع عالمياً

وانخفضت أسعار الذهب إلى نطاق 1980 دولارًا، لتهبط أكثر من أعلى مستوى لها في 13 شهرًا حينما سجلت 2040 دولارًا في 13 أبريل الجاري، حيث دعمت بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية من الاقتصادات الكبرى توقعات زيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في مايو.

رفع أسعار الفائدة

تجاوز نشاط القطاع الخاص في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة تقديرات الإجماع وارتفع بأسرع وتيرة في 11 شهرًا في أبريل، ما يشير إلى المرونة في قطاع الخدمات على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

في الوقت نفسه، دعم العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى مزيد من تشديد السياسة لخفض التضخم، مع تفضيل رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد ارتفاع معدل الفائدة بين 5.50% إلى 5.75% أيضًا، ودعا بعض صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة لترويض التضخم الأساسي الذي حطم الرقم القياسي.