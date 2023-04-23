استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 في ثالث أيام العيد.. «اعرف وصل كام»

شهد سعر جرام الذهب استقرارا خلال تعاملات صباح اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر، إذ سجل عيار 21 في محال الصاغة 2430 جنيها، بعد استقرار دام لمدة 48 ساعة ماضية.

وشهدت محال الصاغة ازدحاما بسبب قبول المواطنين على شراء الشبكة للمقبلين على الزواج، خاصة عيار 18 والذي سجل 2083 جنيها.

سعر جرام الذهب في مصر اليوم الأحد 23 أبريل

وبلغ سعر الذهب في مصر اليوم وتحديدا عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية، نحو 2777 جنيها للجرام، دون احتساب المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب الذي يقدر وزنه بنحو 8 جرامات عيار 21 اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023، 19 ألفا و440 جنيها للجنيه الذهب.

وانخفضت أسعار الذهب عالميا بقوة مع انتهاء تداولات الأسبوع الماضي أمس الجمعة، في ظل بعض التطورات المهمة والتي أضعفت الطلب على المعدن الأصفر وعلى رأسها زيادة توقعات الأسواق باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة.

وفي الأسبوع الماضي انخفضت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 1.48% تقريبا وسجلت حوالي 1975 دولار للأوقية، وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.64% وسجلت 1985 دولار للأوقية.