أسعار الذهب اليوم في مصر.. كم وصل سعر الجرام في ثالث أيام العيد؟

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال تعاملات الأحد، وسجل عيار 21 وفقًا لمحال الصاغة 2430 جنيها، وسط زحام بالمحال تزامنا مع موسم شراء الشبكة للمقبلين على الزواج بعد العيد مباشرة.

سعر جرام الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 18 نحو 2083 جنيها، فيما بلغ سعر الذهب في مصر اليوم عيار 24 الأكثر نقاءً الذي يستخدم في تصنيع السبائك الذهبية، 2777 جنيها للجرام، بدون مصنعية.

وبلغ سعر جرام الذهب 14 اليوم في محلات الصاغة 1620 جنيهًا، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1389 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر 19 ألفا و440 جنيها للجنيه، وسجلت الأوقية 86 ألفًا و369 ألف جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب العالمية، انخفاض مع انتهاء التداولات الأسبوعية أمس الجمعة، في ظل بعض التطورات المهمة والتي أضعفت الطلب على المعدن الأصفر وعلى رأسها زيادة توقعات الأسواق باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة.