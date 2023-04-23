موعد رحلات الحج 1444.. متى تستقبل السعودية أولى رحلات ضيوف الرحمن؟

أعلنت السلطات السعودية، أن موعد رحلات الحج يبدأ من يوم 1 ذي القعدة من العام الهجري 1444، الموافق 21 من مايو المقبل، وسيكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد للرحلات التي تستقبل لأداء المناسك، والذي يوافق 22 يونيو 2023.

موعد مغادرة الحجاج المملكة

وعن مواعيد بدء مغادرة الحجاج، نوهت السلطات السعودية بأن أول موعد لمغادرة الحجاج سيكون الرابع عشر من ذي الحجة، على أن تستمر مغادرة الحجاج حتى الخامس عشر من شهر محرم الموافق الثاني من أغسطس 2023.

في السياق ذاته، وقعت وزارة الحج والعمرة السعودية مذكرة تفاهم مع أمانة العاصمة المقدسة بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين للارتقاء بجودة المشاريع والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، في إطار استعدادات موسم حج 1444.

الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن

وتضمنت بنود الاتفاقية مجالات التعاون في تجويد خدمات الإعاشة ابتداءً من مراحل التأهيل والتعاقد والإصحاح البيئي في المشاعر المقدسة عمومًا، وتهيئة مواقع مخيمات الحجاج في مشعر عرفات، وتطوير خدمات النظافة ومعالجة تكدس الحاويات، وسيمتد التعاون إلى الأعمال التوعوية بما فيها تدريب المنسوبين والمتطوعين على مهارات التعامل مع ضيوف الرحمن، وتصميم المحتوى التوعوي ونشر الرسائل التوعوية عبر اللوحات الإعلانية بطرق ومداخل مكة

فيما أتاحت السلطات السعودية التقديم للحج عبر منصة نسك ،وتيسر المنصة لمستخدميها من جميع أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل الزيارة، بدءً من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية، إضافة إلى وجود عدد من الشركات المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة التي تقدم حزمة من الباقات المختلفة لضيوف الرحمن