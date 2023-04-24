نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الأعلاف بسبب جهود الدولة

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأعلاف تشهد استقراراً نسبياً في الوقت الحالي، ويتراوح سعر العلف الحيواني ما بين 21 إلى 22 ألف جنيه للطن، كما سجل علف فول الصويا حوالي 38 ألف جنيه للطن، والذرة الصفراء حوالي 18 ألف جنيه للطن.

وتابع أبو صدام في تصريحات لـ«الوطن»، أن كميات الأعلاف الموجودة بالأسواق غير كافية، فالأسواق تحتاج للمزيد من مستلزمات الأعلاف، كما أن الإفراجات التي حدثت للأعلاف قليلة لأن الاحتياج المحلي كبير، ونطالب بالإفراج عن المزيد من كميات الأعلاف الموجودة بالموانئ.

وأوضح أبو صدام أن هناك طلبا متناميا علي شراء الأعلاف خلال الوقت الحالي لأن مربي المواشي يقومون بالشراء استعداداً لموسم عيد الأضحى المبارك، كما أنه لا يستطيع أحد تخزين الأعلاف بشكل كبير في الوقت الراهن خوفاً من تقلبات الأسعار.

علف الذرة الصفراء

وأضاف أبو صدام أن مصر تستورد حوالي 8 ملايين طن من علف الذرة الصفراء أي ما يقدر بحوالي 50 % من احتياجنا، كما تستورد حوالي 5 ملايين طن من علف فول الصويا، أي ما يقدر بحوالي 80% من الاحتياج الكلي.

استقرار أسعار الأعلاف

وتوقع نقيب عام الفلاحين، أن تستقر الأسعار خلال الوقت الحالي ثم تبدأ في الانخفاض بعد موسم عيد الأضحى بسبب الجهود التي تبذلها الدولة، من استيراد مستلزمات الأعلاف وحث وتشجيع المزارعين علي زيادة زراعة المحاصيل العلفية خاصة بعد تطبيق الزراعات التعاقدية علي فول الصويا والذرة الصفراء وعباد الشمس.