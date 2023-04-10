نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق بنحو 500 جنيه للطن

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن أسعار الأعلاف شهدت اليوم انخفاضا ملحوظا بنحو 500 جنيه للطن.

أسباب تراجع أسعار الأعلاف

وأضاف أبوصدام، خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السبب وراء تراجع أسعار الأعلاف الفترة الحالية هو زيادة المعروض في السوق المحلية، وتختلف أسعار الأعلاف حسب السعر المعلن من جانب كل شركة.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإنّ سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19200 جنيه والذرة الأوكراني 18200 جنيه والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 19800 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلية 44% نحو 40000 جنيه، والـ46% بسعر 41000 جنيه.

وتابعت البورصة، بأنّ سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ 13600 جنيه، والروسي 13700 جنيه، وطن الردة المحلية 10900 جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47500 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 47300 جنيه.

أسعار الأعلاف

كما يبلغ سعر الأعلاف 23% البادي 21690 جنيها للطن، بينما يسجل سعر العلف 21% النامي 21575 جنيهًا، والـ19% الناهي 21440 جنيها.