نقيب الفلاحين: تراجع أسعار الأعلاف في الأسواق لوفرة المعروض

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ الأعلاف تشهد تراجعاً ملحوظاً الفترة الحالية والأسعار تختلف حسب كل شركة، والسبب في انخفاض الأسعار وفرة المعروض.

إقبال على الأعلاف الصنوعة

وأضاف «أبوصدام»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ الأعلاف المصنوعة تشهد اقبالا كبيرا من جانب المربين على الشراء، إلى جانب أنّ الحكومة قامت منذ عدة أيام بافتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ما سيعود بالنفع على الدولة من خلال زيادة الأسمدة في الأسواق وخفض الأسعار.

أسعار الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 18 ألف جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 18600 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 34 ألف جنيه، والـ46% سعر 35 ألف جنيه.

وتابعت البورصة، بأن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ سعره 13 ألفا و650 جنيها، والروسي 13 ألفا و750 جنيها، وطن الردة المحلي 10 آلاف و700جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47 ألف جنيه، والجيلوتين المحلي 46 ألفا و800 جنيه.