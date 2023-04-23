ماذا يدفع البنك الأهلي على وديعة العامين؟.. دوريات عائد متنوعة

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على الودائع لشهر أبريل 2023، ومن بينها وديعة العامين ذات دوريات عائد متنوعة.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، لشهر أبريل 2023، على وديعة العامين ذات دوريات عائد متنوعة، الحد الأدنى 1000 جنيه، ويمكن الاقتراض بضمانها حسب القواعد المعمول بها.

ويمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك، كما يستطيع العميل الاستثمار لمدد طويلة الأجل مع حرية اختيار دورية العائد.

أسعار العائد على وديعة العامين من البنك الأهلي

وبالنسبة لسعر العائد على وديعة العامين والأقل من 3 سنوات، بدوريات عائد متنوعة حسب الاختيار، 7.31% شهريًا، و7.32% ربع سنويًا، و7.36% نصف سنويًا، و7.50% سنويًا.

لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري

وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، قررت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماعها نهاية شهر مارس الماضي، بنسبة 2%، أي بواقع 200 نقطة أساس، ليصبح الإيداع 18.25%، والإقراض 19.25%.