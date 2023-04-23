موعد إجازة عيد العمال 2023.. اعرف اليوم وتفاصيله التاريخية

ما هو موعد إجازة عيد العمال 2023؟.. أجابت الجريدة الرسمية، على التساؤل السابق، وفق ما نُشر بها في عدد اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل الجاري، وترصده «الوطن» في التقرير التالي في إطار دورها الخدمي، بكافة التفاصيل الخاصة بالفئات المستحقة وهل هي مدفوعة الأجر أم لا، والقوانين التي تم على أساسها تحديد الإجازة.

تفاصيل موعد إجازة عيد العمال 2023

وقالت الجريدة الرسمية، إن موعد إجازة عيد العمال 2023، هو يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل، موضحة أنه يكون إجازة مدفوعة الأجر، للقطاعين الحكومي والخاص وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وقانون شركات قطاع الأعمال العام وقانون العمل القادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى قانون الخدمة المدنية لسنة 2016.

تفاصيل ترحيل إجازة عيد العمال 2023

تأني إجازة عيد العمال 2023 للقطاعين الحكومي والخاص يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من شهر مايو المقبل، وذلك وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي جاء بعد الاطلاع على قرار المجلس لسنة 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومطالح الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

ما هو عيد العمال؟

ووفقًا للموقع الرسمي للهيئة العامة للاستعلامات، يعود عيد العمال إلى عام 1869 حيث شكّل عمال صناعة الملابس بفيلادلفيا في أمريكا ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة تحت اسم «فرسان العمل»، كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل، وفي مصر كان هناك تراثًا عماليًا مستقلاً للاحتفال بعيد العمال بدأ في عام 1924.