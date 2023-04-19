 موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الحكومي والخاص.. مفاجأة بشأن الأجر

حددت الجريدة الرسمية، موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الحكومي والخاص، نُشرت في عدد اليوم الأربعاء الموافق 18 أبريل الجاري، وفق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.

تفاصيل موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الحكومي والخاص

وعن موعد إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الحكومي والخاص، قالت الجريدة الرسمية في عددها، إن يوم الخميس الموافق 4 مايو المقبل، يكون إجازة مدفوعة الأجر، موضحة أن ذلك جاء بعد الاطلاع أيضاً على قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وعلى قانون العمل القادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2023

وعن الفئات المستحقة لإجازة عيد العمال 2023 للقطاع الحكومي والخاص، أكدت الجريدة الرسمية، أن الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، فضلاً عن شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.

ترحيل إجازة عيد العمال 2023

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن إجازة عيد العمال 2023 للقطاع الحكومي والخاص بدلاً من يوم الإثنين الموافق الأول من شهر مايو المقبل، موضحة أن ذلك جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 1193 لسنة 2018 بشأن الأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها وزارات ومطالح الحكومة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية.