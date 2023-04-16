موعد إجازة عيد العمال 2023.. هل ترحل إلى يوم آخر؟

مع اقتراب شهر مايو ينتظر العاملون بالحكومة والقطاع الخاص موعد إجازة عيد العمال 2023، إذ من المقرر أن تكون يوم الاثنين بعد المقبل الموافق 1 مايو، وحتى تلك اللحظة لم يصدر قرار رسمي، لكن من المتعارف عليه في الفترة الأخيرة أن الحكومة تعمل على ترحيل الإجازة الرسمية إلى نهاية الأسبوع.

موعد إجازة عيد العمال

ومن المتوقع أن تحدد الحكومة موعد إجازة عيد العمال 2023 بعد انتهاء عيد الفطر، ومن المتوقع صدور قرار من الحكومة بترحيل موعد إجازة عيد العمال 2023 للموظفين والعمال بالحكومة والقطاع الخاص من يوم الاثنين 1 مايو إلى الخميس 4 مايو.

ويعد هذا النظام متبعا من قبل الحكومة منذ فترة طويلة وفق قرار سابق لرئيس مجلس الوزراء، وذلك لمراعاة مصلحة العمل والعاملين، ويجرى ترحيل الإجازات الرسمية التي يتصادف وجودها في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

إجازات أبريل ومايو

وخلال شهري أبريل ومايو يحصل الموظفين والعاملين بالحكومة والقطاع الخاص على عدد من الإجازات الرسمية بسبب المناسبات المتنوعة، منها إجازة شم النسيم وعيد الفطر وتحرير سيناء، والعمال.

ويحصل العامل على إجازة رسمية بأجر كامل، كما يجوز لصاحب العمل في القطاع الخاص الاستعانة بالعامل في يوم الإجازة الرسمية متى تطلبت مصلحة العمل ذلك شريطة الحصول على مقابل.

ويأتي ذلك وفقا لقوانين العمل المنظمة لذلك سواء قانون 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية، أو قانون العمل 12 لسنة 2003.