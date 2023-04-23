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ضبط شقيقين متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:20 م | الأحد 23 أبريل 2023
النقد الأجنبي- صورة أرشيفية

النقد الأجنبي- صورة أرشيفية

كشفت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن قيام صاحب محل وشقيقه بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج، مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على مبالغ مالية وعملات محلية وأجنبية، وماكينة عد نقود، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار فيها خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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