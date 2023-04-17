قررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عصابة الاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع الأول، وذلك بعد جلسة تحقيق استمرت لأكثر من 3 ساعات مع المتهمين.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ الى رجال الشرطة بالتجمع الأول يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بدائرة القسم، وعند الانتقال تم التقابل مع طرف أول مالك محل ذهب، وعُثر بحوزته على عملات محلية وأجنبية طرف ثان، إحدى السيدات، مستقلة السيارة المُشار إليها ملكها، وبحوزتها مبلغا ماليا مقلدا.

الاتجار في النقد الأجنبي

وعند قيام رجال الشرطة بمواجهة الطرف الثاني أقرت بالشروع في النصب على الطرف الأول وذلك بإعطائه مبلغا ماليا مزورا، مقابل استيلائها على المبلغ المالي المضبوط بحوزته، وحال محاولة هروبها فوجئت بالقفز داخل السيارة وتمسكه بعجلة القيادة، ما أدى إلى اصطدامها بعمود إنارة بمحل البلاغ وتوقفها، وبسؤال الطرف الأول عن مصدر العملات الأجنبية أقر بأنّه يجمعها بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

من جانبه، أوضح سمير عبد العظيم المحامي لـ«الوطن»، أن المادة رقم 114 تنص على الحد من عمليات الاتجار في العملة، وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه.