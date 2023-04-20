ضبط عصابة الإتجار في النقد الأجنبي بالسلام

توصلت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى تورط مالك محل عطارة مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد والاستفادة من العمولة وفارق سعر الصرف، متخذاً من المحل ملكه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وماكينة عد نقود، وجهاز كشف عن العملات المقلدة، وبصحبته أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وبحوزته عملات أجنبية حال قيام المتهم الأول بتسليم الأخير مبلغ مالي.

وبمواجهتهما، أقرا بمزاولتهما نشاط إجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع شخص آخر، يحمل جنسية إحدى الدول ومقيم بذات الدولة، وقيام الأخير بتجميع مدخرات المقيمين بالخارج من العملات الأجنبية وحجب دخولها البلاد وتسليم ما يعادل تلك العملات بالعملة الوطنية لذويهم والمقيمين داخل البلاد.