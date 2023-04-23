كشف ملابسات مقتل عاملة بمصنع في الشرقية.. وضبط مرتكب الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل سيدة بمصنع بالشرقية، وجرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة، إذ تبين أنه عامل بالمصنع لتهربه من الزواج منها.

تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، بتغيب كريمتها «عاملة بمصنع - مقيمة رفقة جدها وجدتها لوالدتها بمسكنهما»، عقب خروجها من المنزل لخلافات أسرية.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، توصلت جهوده إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة عامل بذات المصنع، مقيم بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بارتباطه بالمتغيبة ومطالبتها بالزواج منه، وخشية افتضاح أمره استدرجها لمسكنه، وباغتها وطعنها بسكين فأودى بحياتها، وأحضر جوالًا ووضع بداخله الجثة، واستعان بأحد أصدقائه «عامل - مقيم بدائرة المركز - أمكن ضبطه»، وأوهمه بأن الجوال بداخله بعض المخلفات الناتجة عن المنزل، ونقلا الجوال باستخدام مركبة «توك توك»، وإلقائه بأحد المجاري المائية، كما تم بإرشاد المذكور ضبط السلاح المستخدم بمسكنه، وجرى العثور على جثة المجني عليها بأحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.