ضبط 110 مخالفات تموينية خلال إجازة عيد الفطر في الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق ومنافذ البيع ومحال بيع اللحوم والأسماك المحفوظة والطازجة والمملحة، للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة وجودتها ومطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية، فضلا عن توافرها بكميات وأصناف تلبي احتياجات المواطنين وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وذلك خلال إجازة عيد الفطر.

ضبط 110 مخالفات تموينية خلال 3 أيام العيد

وأشار المحافظ إلى انتظام عمل 20 لجنة مشكلة تغطي قطاعات المحافظة بمديرية التموين للمرور على المخابز البلدية والسياحية والبدالين التموينيين ومنافذ بيع السلع، للتأكد من أوزان ومواصفات الخبز المنصرف للمواطنين وضبط أي مخالفات.

وأكد قيام الحملات التموينية بضبط 110 مخالفات تموينية خلال أول 3 أيام من إجازة عيد الفطر، إذ تنوعت المخالفات ما بين ضبط خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المحددة ومخابز مغلقه بدون إذن مسبق وعدم إعطاء بون صرف وعدم إعلان أسعار السلع بمحال عامة، وتلاعب في الأرصدة وتجميع بطاقات صرف دعم تمويني.

وأشار إلى أنه جرى ضبط 210 بطاقات صرف دعم تمويني بأحد المخابز بمدينة الحوامدية بالمخالفة، وجرى التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

تكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال إجازة العيد

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق خلال إجازة العيد للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين والاطمئنان على توافر السلع الغذائية وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالسلع والأسعار.

وأشار إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات تتلقى بلاغات وشكاوي المواطنين خلال إجازة عيد الفطر، للتعامل الفوري حيالها لضمان تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه.