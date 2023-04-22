وزير التموين يوجه بالمرور الدوري على المخابز والأسواق خلال إجازة العيد

‏أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن المديريات التموينية بالمحافظات تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الفطر المبارك من ‏خلال ورديات صباحًا ومساءً للتأكد من انتظام عمل المخابز ومحطات الوقود ومستودعات الغاز والالتزام بالأسعار المقررة، وغيرها من المنشآت التموينية.

الأنشطة التموينية والتجارية

وأضاف المصيلحي أن الغرفة المركزية بالوزارة تعمل على مدار الساعة لمتابعة توريد ‏الاقماح وكذلك عمل المخابز وكل الأنشطة التموينية والتجارية وتتلقى دوريًا عدد من التقارير المرفوعة من الغرف المركزية بالمديريات ‏للتدخل حال وجود أي طارئ.‏

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن ‏بكل مخبز حصة من الدقيق لا تقل عن الثلاثة أيام وان المخابز تعمل ‏طبقا للمواعيد المقررة لها منذ الخامسة صباحًا.

حملات يومية ‏على الأنشطة التموينية

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير الدكتور أحمد كمال، أن ‏الغرفة المركزية بالشركة القابضة تتابع توافر السلع ‏التموينية للمواطنين وكل المخازن والضخ اليومي للسلع بها وكذلك ‏المجمعات الاستهلاكية التي سيعمل عدد منها خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد ‏المتحدث الرسمي أن المديريات التموينية تسير حملات يومية ‏على الأنشطة التموينية وعلى الأسواق طبقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية مشيرًا إلى هناك متابعة دقيقة ورصد لانتظام سير العمل بكافة المنشآت التموينية، ومتابعة كافة الشكاوى والتدخل الفوري لإزالة أسبابها.