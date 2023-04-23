إيرادات أفلام عيد الفطر 2023.. محمد رمضان في الصدارة

كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، حجم إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، لاسيما في ظل الإقبال الجماهيري الضخم على دور العرض منذ انطلاق الموسم، حيث تضم القائمة 7 أفلام دفعة واحدة، منهم فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وابن الحاج أحمد للفنان شيكو، وبعد الشر للفنان علي ربيع، ويوم 13 للفنان أحمد داوود، ورمسيس باريس لـ هيفاء وهبي، ومغامرات كوكو لـ بيومي فؤاد، وساعة إجابة.

إيرادات فيلم هارلي لمحمد رمضان

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، تصدر قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، في ثاني أيام العيد، بواقع 6.3 مليون جنيه، ليحتل المركز الأول لليوم الثاني على التوالي، فيما يبلغ إجمالي ما حققه منذ طرحه حوالي 11.5 مليون جنيه.

وأوضح أنّ فيلم يوم 13 بطولة أحمد داوود، جاء بالمركز الثاني في إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، حيث حقق 2.5 مليون جنيه، والذي يُعد أول فيلم «ثري دي» في مصر، فيما جاء فيلم «ابن الحاج أحمد» أول بطولة سينمائية لـ شيكو بعيدًا عن هشام ماجد وأحمد فهمي، بالمركز الثالث، مُحققًا مليون جنيه فقط، ويلاحقه في المركز الرابع فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، والذي جاء بفارق بسيط جدًا عن أقرب منافسيه بـ7 آلاف جنيهًا فقط.

نصف مليون جنيه فقط لفيلم رمسيس باريس لهيفاء وهبي

أما فيلم رمسيس باريس، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، احتل المركز الخامس في قائمة إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، حيث حقق نصف مليون جنيه فقط، أما مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد، جاء بالمركز السادس، بواقع 427 ألف جنيه، فيما جاء فيلم ساعة إجابة بالمركز السابع والأخير بقيمة 174 ألف جنيه فقط.

وجاءت إجمالي إيرادات أفلام عيد الفطر 2023، في ثاني أيام العيد، نحو 14 مليون جنيه فقط، وذلك حسبما الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانه.