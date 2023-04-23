انتظام العمل بمواني البحر الأحمر في ثالث أيام عيد الفطر

تابع اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة، الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، العمل بالمواني، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وشدد على اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة للسفن الملاحية للتأكد من سلامتها وحفاظا على الركاب.

12 سفينة متراكية على أرصفة مواني البحر الأحمر

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن هناك انتظام في حركة استقبال ومغادرة السفن، وهناك 12 سفينة متراكية، وتم تداول 3000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و347 شاحنة و 28 سيارة.

وذكر بيان هيئة المواني، أن حركة الواردات سجلت 200 طن بضائع، 219 شاحنة و 27 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 2800 طن بضائع، 128 شاحنة و1 سيارة.

حركة التداول في مينائي نويبع والسويس

وأوضح البيان أن ميناء نويبع، يستعد اليوم لاستقبال السفن الثلاث هي ايلة، بريدج وسينا، كما تم تداول 3000 طن بضائع و347 شاحنة، حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات وصول وسفر لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا.

وغادر ميناء السويس السفينة النوي إكسبريس فارغة متجهة إلى جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 620 راكبًا بموانيها.