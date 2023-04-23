ضبط 257 قضية مخدرات وتنفيذ 62 ألف حكم قضائي في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 257 قضية مواد مخدرة، بإجمالي 275 متهمأ، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 105,805 كيلوجرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 29,330 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 15,588 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4,400 كيلوجرام.

كمية من مخدرالاستروكس وزنت 3,280 كيلوجرام.

كمية من مخدرالشابو وزنت 2,595 كيلوجرام.

كمية من مخدر الآيس وزنت 1,240 كيلوجرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 350 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 195 جراما.

2931 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 59 قطعة سلاح ناري بحوزة 46 متهما، على النحو التالي:

2 بندقية آلية.

3 بنادق خرطوش.

طبنجة.

53 فرد محلي.

91 طلقة مختلفة الأعيرة .

ضبط 169 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 62724 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

195 حكم جناية.

18571 حكم حبس جزئي.

3050 حكم حبس مستأنف.

31810 حكم غرامة.

9098 مخالفة.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 23 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 15 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 185 دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 27581 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.