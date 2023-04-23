«الأرصاد»: استقرار درجات الحرارة نهارا وأجواء باردة مساءً (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم، حيث أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة عند المعدلات الطبيعية اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، منوهة بأن الأجواء باردة خلال فترات المساء.

البلاد تتأثر صباحًا بكتل هوائية شمالية قادمة من الجزيرة العربية

وقالت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، إن البلاد تتأثر صباحًا بكتل هوائية شمالية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية والبحر المتوسط، تجعل درجات الحرارة حول المعدلات، لافتة إلى تأثير غطاء سحابي على بعض محافظات الجمهورية اليوم، موضحة أن العظمى على القاهرة 29 درجة، فيما تصل على جنوب الصعيد إلى 38 درجة.

الأجواء حارة نهارًا على بعض مناطق جنوب سيناء

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الأجواء حارة نهارًا، على بعض مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، وربيعية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على المحافظات المطلة على البحر المتوسط والسواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد.

انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية

ونوهت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن نشاط الرياح على أغلب المحافظات الشمالية ليلًا، يزيد من الشعور ببرودة الطقس، قائلة إن الأجواء البادرة مستمرة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر، ذاكرا أن الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي إلى انخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، متوقعة أن تشهد مناطق خليج السويس شمال ووسط وجنوب الصعيد فرص هطول أمطار خفيفة، قد تكون رعدية على بعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء.

ارتفاع الحرارة بشكل طفيف أيام الأربعاء والخميس

وأعلنت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع الحرارة بشكل طفيف أيام الأربعاء والخميس، ثم تنخفض مرة أخرى بحلول يوم الجمعة، مضيفة أن تلك الأجواء مستمرة حتى شهر مايو، مناشدة المواطنين اصطحاب «جاكيت»، خفيف عند الخروج بعد المغرب وساعات الليل، وارتداؤه عند الشعور بانخفاض الحرارة، والقيادة بهدوء تام على الطرق، ومتابعة النشرات الجوية، لأن الربيع فصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.