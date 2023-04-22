«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدًا الأحد، الذي يوافق ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تشهد البلاد طقسًا مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، بشأن حالة الطقس، أنّ الأجواء تبقى مائلة للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلة للدفء على السواحل الشمالية، حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس في القاهرة

وتوقع خبراء الأرصاد، تَكّون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأشار خبراء الأرصاد، إلى نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 28 - 16

- المنصورة 28 - 17

حالة الطقس غدا في الزقازيق

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 31 - 17

- العريش 24 - 12

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 28 - 15

- نخل 28 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 28 - 20

حالة الطقس غدا في شرم الشيخ

- شرم الشيخ 30 - 19

حالة الطقس غدا في الإسكندرية

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 31 - 15

- المنيا 30 - 15

- أسيوط 31 - 16

- سوهاج 33 - 18

- قنا 34 - 19

- الأقصر 39 - 21

حالة الطقس غدا في أسوان

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 40 - 21