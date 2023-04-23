«الأرصاد» تكشف سر عدم استقرار الأحوال الجوية: كتل هوائية قادمة من أوروبا

كشفت الأرصاد الجوية عن السر وراء عدم الاستقرار في حالة الطقس والتي تسيطر عليها أجواء حارة نسبيا خلال ساعات النهار يتبعها طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد في بيان صادر عنها أن السر في عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يعود لأن البلاد ما زالت تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية الآتية من شمال أوروبا.

وتابع خبراء الهيئة، أن هذه الكتل معتدلة ومنخفضة في درجات حرارتها، ويوجد امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وبالتالي يشعر المواطن بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال النهار وبرودة خلال ساعات الليل وتحديدا المتأخرة والصباح الباكر.

وذكرت الأرصاد الجوية أن المناطق التي تشهد سقوط أمطار اليوم على سبيل المثال هي مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

ويسود خلال الفترة الجارية طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد الجوية أن تستمر تلك الحالة من عدم الاستقرار حتى الجمعة المقبل الموافق 28 أبريل الجاري، مطالبة المواطنين بضرورة اصطحاب قطعة ملابس ثقيلة حال الخروج في الصباح الباكر وكذلك ساعات الليل المتأخر وتحديدا الثانية بعد منتصف الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

وتتراوح درجات الحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري خلال الفترة المقبلة ما بين 29 و28 و29 و32 و27 بالتتابع ليوضح عدم الاستقرار في حالة الطقس.