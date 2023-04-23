ضبط 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل عقار في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.

بالانتقال لمحل البلاغ.. أمكن ضبط 4 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب.. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.