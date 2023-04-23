مصرع طفل وإصابة 14 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا

لقي طفل مصرعه وأصيب 14 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

انقلاب سيارة ميكروباص بالصحراوي

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديداً بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وفاة طفل وإصابة 14 شخصا

انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة طفل وإصابة 14 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

وفي قت سابق، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بالطريق الرابط بين قرية تونا الجبل والصحراوي الغربي في غرب مركز ملوي، وبالانتقال وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.