توريد 2715 طن قمح للشون والصوامع في محافظة الشرقية 

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 59 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية.

إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة

أوضح محافظ الشرقية أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 2714 طنا و920 كيلو قمح، ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم، 6300 طن قمح، وأن ما تم حصاده من المحصول بلغ 66509 أفدنة حتى الآن.

إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح

وأشار إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 380061 فدان تكفي احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بأنحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده يومياً، مؤكداً على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أي معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول على مستوى المحافظة.