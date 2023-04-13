موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023.. مدفوعة الأجر للعاملين في الدولة

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، حددته الحكومة المصرية، حيث أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

وعن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، أوضحت الحكومة أنّ الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

إجازة عيد تحرير سيناء 2023 ستكون إجازة بأجر كامل

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد، إجازة عيد تحرير سيناء 2023، ستكون بأجر كامل للعاملين في الجهاز الإداري للدولة وعددهم 5.6 مليون عامل، في القطاع الحكومي والوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، ويختص بتنظيم أوضاعهم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.

عيد تحرير سيناء 2023

من جانبها، أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها، أنّ إجازة عيد الفطر المبارك، وإجازة عيد تحرير سيناء 2023، تبدأ اعتبارا من الخميس 20 أبريل حتى الثلاثاء 25 أبريل الجاري، مشددة على أنّها رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل.