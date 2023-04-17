موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023.. وهل تنضم مع إجازة عيد الفطر؟

يشهد شهر أبريل الجاري حصول المصريين «موظفين وعمال وطلاب مدارس وجامعات» على العديد من العطلات والإجازات الرسمية بسبب تزامن الشهر مع موعد الإجازات الرسمية الدينية والوطنية والاجتماعية، ومنها إجازة شم النسيم وعيد الفطر المبارك، وإجازة عيد تحرير سيناء 2023.

موعد إجازات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء 2023

كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة مثيرة من كثرة التساؤلات عن موعد إجازات عيد الفطر وعيد تحرير سيناء 2023، وهل سيتم ضم إجازة عيد تحرير سيناء إلى إجازة عيد الفطر خاصة أنهما متعاقبان في الموعد.

ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر برقم 1405 فإن إجازة عيد الفطر المبارك 2023 تبدأ من الخميس 20 أبريل وتنتهي الثلاثاء 25 من الشهر نفسه، إذ تضمن القرار إلحاق يوم الثلاثاء وهو يوم عيد تحرير سيناء بأيام إجازة عيد الفطر المبارك التي تنتهي يوم الاثنين 24 أبريل، لتصبح مدة إجازة عيد الفطر وعيد تحرير سيناء معا 6 أيام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل.

مصدر يوضح أسباب ضم إجازة تحرير سيناء لإجازة عيد الفطر

وأرجع مصدر حكومي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بضم إجازة تحرير سيناء مع إجازة عيد الفطر المبارك لتكون فرصة كبيرة للأسرة المصرية للم الشمل، وزيارة الأهل والأقارب، وإتاحة الفرصة للمغتربين لزيارة أسرهم في المحافظات النائية.