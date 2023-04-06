موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023.. بأجر كامل لملايين الموظفين

يتزامن هذا العام موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023 ، مع إجازة عيد الفطر المبارك 1444هجرية، إذ تكون الأخيرة أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين، الموافقين 21و22و23و24 أبريل 2023، بينما الموعد الرسمي لإجازة عيد تحرير سيناء 25 أبريل، وبذلك سيتم ضمها وإلحاقها لأيام عيد الفطر المبارك ليصبح عدد أيام الإجازات التي يحصل عليها المصريون خمسة أيام من الجمعة إلى الثلاثاء.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023 بقرار رئيس الوزراء

ويعد موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023، مهما للمصريين، لاسيما الطلاب والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، لأنها تعقب إجازة عيد الفطر المبارك وضمها سيكون فرصة لهذه الفئات لالتقاط الأنفاس قبل العودة لاستئناف العمل وضغوط الحياة.

ولذلك من المتوقع أن يصدر قرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإعلان عن إجازة عيد تحرير سيناء 2023، في موعدها الرسمي يوم الثلاثاء 25 أبريل، وعدم ترحيلها إلى يوم الخميس 27 أبريل، كما اعتاد من قبل بترحيل الإجازات والعطلات الرسمية التي تتصادف مع وسط الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع.

25 أبريل.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2023

ووفقا لقوانين العمل المعمول بها في البلاد فإن إجازة عيد تحرير سيناء 2023 ، ستكون إجازة بأجر كامل، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والبالغ عددهم حوالي 5.6 مليون عامل، في القطاع الحكومي والوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية، ويختص بتنظيم أوضاعهم قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2017.

29 مليونا بالقطاع الخاص يستفيدون منها

وكذلك يستفيد من إجازة عيد تحرير سيناء 2023، أكثر من 29 مليون عامل بالقطاع الخاص، حيث نصت مواد قانون العمل 2012 لسنة 2003 ، الخاص بتنظيم أوضاع العاملين به على أن يحصلوا على هذه الإجازة بأجر كامل، في الوقت الذي أعطى فيه القانون لأصحاب العمل الحق في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا .