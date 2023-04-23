أذربيجان: القمر الصناعي المفقود يواصل التحليق في مداره المحدد

قالت الوزارة الأذربيجانية للتنمية الرقمية والنقل، إن جميع محاولات الاتصال والتحكم في القمر الصناعي «أذرسكي» المفقود بعد اصطدامه بنيزك لم تنجح في استعادة السيطرة عليه، على الرغم من اتخاذ الشركة المصنعة للقمر تدابير الاتصال معه والسيطرة عليه، لكن جميع المحاولات فشلت، نقلا عن وكالة أنباء أذربيجانية.

القمر الصناعي يعمل في نفس مدار قمة سبوت 6

وأشار تقرير نشرته الوكالة إلى أنه وفقا لاتفاقية التعاون التي وقعتها الشركة المصنعة مع شركة إيرباص في عام 2014 ، كان القمر الصناعي يعمل في نفس مدار القمر الصناعي «سبوت 6» التابع لشركة إيرباص، وعلى ذلك ستكون الشركة قادرة على تلبية احتياجات العملاء المحليين والأجانب من صور الأقمار الصناعية عالية الدقة التي تم الحصول عليها من خلال القمر الصناعي سبوت6.

قمر «إيرباص» بديلا

وتابع التقرير أنه في الوقت الحاضر، يستمر تنفيذ الأوامر المتعلقة بصور الأقمار الصناعية باستخدام القمر الصناعي «سبوت 6» بنفس الجودة، كما أن شركة أذروكوزموس قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات المحلية لصور الأقمار الصناعية عالية الدقة بشروط تفضيلية في إطار التعاون المواتي الذي تم تأسيسه مع مشغلي الأقمار الصناعية من الشركات الأجنبية في السنوات الماضية.

شبكة الفضاء الأمريكية: العطل بسبب اصطدام القمر بنيزك

وأشار التقرير إلى أنه وفقًا للمعلومات الواردة من شبكة مراقبة الفضاء الأمريكية، يواصل القمر الصناعي «أذرسكي» التحليق في مداره المحدد، في الوقت الحاضر، حيث يعتبر الاصطدام بحطام فضائي صغير الحجم أو نيزك سببًا محتملاً لإنهاء تبادل البيانات مع القمر الصناعي.

وتابع التقرير أنه نتيجة الاصطدام، قد يكون مصدر طاقة القمر الصناعي قد تعطل، ويراقب مرصد الفضاء الأمريكي حاليًا حوالي 36500 جسمًا في الفضاء حجمهم اكبر من 10 سنتيمترات، ومع ذلك وفقًا للحسابات يتحرك أكثر من مليون جسم صغير الحجم من 1 إلى 10 سم حول كوكبنا، ولا يمكن لشبكات المراقبة الفضائية تتبعها.