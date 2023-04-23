«السياحة والمصايف» بالإسكندرية توجه أول إنذار لمستأجر شاطئ في عيد الفطر

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمرور على الشواطئ و التأكد من جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال أيام الأعياد والتعامل الفوري مع الشكاوي الواردة من المواطنين، قام الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالتعامل الفوري مع الشكوى الواردة على أحد منصات التواصل الاجتماعي، والخاصة بسوء المعاملة، والاستغلال من قبل أحد عمال شواطئ القطاع الشرقي بمنطقة المندرة.

مخالفة لشاطئ في الإسكندرية

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية أنه بمجرد رصد الشكوى قام رئيس قسم المتابعة بالتواصل مع الشاكية لمواجهة العامل وبعد التأكد من صحة الشكوى؛ تم إنذار مستأجر الشاطئ والعامل كعقوبة أولي خلال الموسم الصيفي الحالي وذلك طبقا لبنود كراسة الشروط والتي تنص بأن المخالفة الأولي إنذار والثانية ، والثالثة ، والرابعة غرامه، ثم فسخ التعاقد ومصادرة التأمين والمنع من دخول المزايدات مرة أخرى.

نتائج تكرار مخالفات شواطئ الإسكندرية

وشدد محافظ الإسكندرية على المختصين بالضرب بيد حديد من بداية الموسم الصيفي علي كل من يستغل المواطنين أو يعاملهم بشكل غير لائق، مؤكدًا علي أن تكرار المخالفة سيعرض مستأجر الشاطئ لغرامة فورية تتضاعف بعد ذلك طبقا للقواعد.

هذا وقد شدد عبد الرازق على مستأجري الشاطئ بعدم استغلال رواد الشواطئ بأي شكل من الأشكال والالتزام بأسعار تذاكر الدخول ومجانية دورات المياه، وعدم فرض أي الإكراميات على الرواد.