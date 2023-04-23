5 تعديلات على شواطئ الإسكندرية خلال عيد الفطر.. لمساعدة الزوار

وجه الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، بتنفيذ 5 تعديلات على الشواطئ، بهدف تحسين خدمات الشواطئ للمواطنين وذوي الهمم.

وترصد «الوطن» التعديلات التي طرأت على شواطئ الإسكندرية وفقا لبيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية اليوم، عقب مرور «عبدالرازق» ومجموعة من مفتشى الإدارة.

تعليمات عامة على شواطئ الإسكندرية

- إعلان أرقام شكاوى الإدارة علي بوابات الشواطئ وكرر علي أن أولي اهتمامات الإدارة هي منظومة الإنقاذ ولا تهاون في أي تقصير في حماية الأرواح.

- توفير حاويات القمامة وزيادة عددها ووضعها بالقرب من الرواد للحفاظ علي نظافة الشواطئ.

تعديلات في شاطئ ستانلي

- التأكيد على مسؤولي شاطئ ستانلي ضرورة الاهتمام بدورات المياه ونظافتها وصيانتها.

- توجيه مستأجر شاطئ ستانلي بضرورة تجهيز كابينه استحمام لذوى الهمم بالدور الأرضي بدلا من الكابينة المخصصة لهم بالدور العلوى لتيسير الوصول إليها.

تعديلات في شاطئ سيد درويش

- توجيه مسؤولي شاطئ سيد درويش بضرورة رفع كفاءة ملاعب الراكيت بالشاطئ، والاهتمام بطفايات الحريق.