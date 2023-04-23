أسعار تذاكر برج القاهرة ومواعيد الزيارة في عيد الفطر 2023

برج القاهرة أحد المعالم الشهيرة والموجودة في الجزيرة، يعد أحد الخيارات المطروحة داخل المصرية خلال الترتيب لخروجات عيد الفطر المبارك 2023، بخاصة إن الزيارة للبرج تتتيح للزائر إمكانية مشاهدة القاهرة من أعلى وبشكل مختلف عن رؤيتها على الأرض.

وحصلت «الوطن» على قائمة أسعار زيارة برج القاهرة من الإدارة المسؤولة برج القاهرة في عيد الفطر والأوقات العادية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر برج القاهرة 2023

تذكرة الفرد المصري (في الأوقات العادية) 60 جنيها

تذكرة العطلات الرسمية والأعياد للمصريين (منها عيد الفطر 2023) يبلغ 100 جنيه

تذكرة الجنسيات الأخرى 225 جنيها

تذكرة الزيارات الفردي 225 جنيها

تذكرة المنظار المحمول 50 جنيها

تذكرة التليسكوب 10 جنيهات

رسوم الكاميرا الاحرافية 300 جنيه

الأطفال أقل من 6 سنوات مجانا

مواعيد برج القاهرة 2023

وأضافت الإدارة أنه وتفاديا للوقوف في زحام الطابور يمكن إضافة 150 جنيها فوق سعر كل تذكرة، يحصل بها المواطن على طلبات من الكافيتيريا الموجودة في الطابق 61 في البرج، وبذلك يمكن للفرد تفادي الوقوف في زحام التذاكر.

ونوهت الإدارة بأن التذكرة تُستخدم مرة واحدة ويمكن تأجيلها لمدة شهر عن طريق خدمة العملاء ونوهت الإدارة عن عدم مسؤوليتها عن تداول التذاكر خارج الشباك أو الحصول عليها بطريقة غير رسمية.

وعن المواعيد قالت: يستقبل برج القاهرة زواره يوميا في الفترة من التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.