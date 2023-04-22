سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل.. مفتوحة طوال أيام العيد

يعد سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل من بين أبرز اهتمامات الأسرة المصرية عند التخطيط للخروجات خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك بخاصة للأسر التي تضم أطفالا بين أفرادها، إذ تكون زيارة الحديقة فرصة طيبة للتفاعل مع عناصر الطبيعة والتعرف على مختلف أشكال الحيوانات عن قرب.

سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل

سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل حسب ما أعلنته الإدارة المركزية للحديقة مؤخرا، ثابت كغيره في باقي العادية، وخلال إجازة عيد الفطر 2023، مؤكدة في بيان سابق إنه يبلغ 5 جنيهات فقط للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين على مدار أيام الأسبوع، بما فيها يوم الجمعة.

وإلى جانب سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل أشارت الإدارة إلى أن الحديقة تفتح أبوابها لاستقبال الزائرين خلال أيام عيد الفطر يوميا ابتداء من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 5 مساء، ولا تغلق في أي من أيام الأسبوع طوال أيام عيد الفطر.

وأوضح أن الحديقة ستعمل يوم الثلاثاء (إجازة الحديقة في الأيام العادية) خلال أيام عيد الفطر المبارك وبنفس سعر التذكرة 5 جنيهات للفرد، وتحتسب تذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.

هل يسمح بدخول الأكل في حديقة الحيوان؟

وقالت الدكتورة مها صابر مديرة الحديقة في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن الحديقة تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين وإن عدد الزائرين لحديقة حيوان الجيزة أمس وفي أول أيام عيد الفطر 50 ألف زائر، مشيرة إلى تسهيل إجراءات الدخول سواء فيما يخص سعر تذكرة حديقة الحيوان ومواعيد العمل، أو السماح بدخول الأكل إلى حديقة الحيوان خلال أوقات الزيارة.

وأشارت إلى أن الحديقة أعدت عددا من المفاجآت للزوار منها عروض كلب البحر والشمبانزي والبهلوان، التي يفضلها الأطفال وكرنفالات احتفال وهو ما يسعد الزائرين الذين أقبلوا على حديقة الطفل والملاهي والمتحف الحيواني، فضلا عن التجول في مختلف أركان الحديقة.