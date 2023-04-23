تفاصيل شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان.. عائد تنافسي
كتب:
منة العشماوي
11:30 م | الأحد 23 أبريل 2023
أسعار العائد على شهادات الإيداع الخماسية
كشف بنك التعمير والإسكان عن أسعار العائد على الشهادات في شهر أبريل 2023، ومن بينها شهادات الإيداع الخماسية أي أن مدتها 5 سنوات.
وبحسب جدول أسعار العائد من بنك التعمير والإسكان لشهر أبريل 2023، على شهادات الإيداع الخماسية، تصدر الشهادة بفئات ألف جنيه ومضاعفاتها وبدون حد أقصى.
الاقتراض بضمان الشهادات بنسبة 90%
ويتيح البنك الاقتراض أو إصدار بطاقة ائتمانية عن طريق ضمان الشهادات بنسبة لا تتجاوز 90% من قيمة الشهادات، كما يوفر شراء الشهادة باسم الغير من جميع الأعمار.
ويمكن للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، فيما يتم إعادة احتساب العائد وفقاً لمدة الإيداع الفعلية.
العائد على شهادات الإيداع الخماسية من بنك التعمير والإسكان
وسعر العائد تنافسي 9% سنويًا، يضاف إلى الحساب كل شهر، وبالنسبة لسعر الاسترداد في بنك التعمير والإسكان، السنة الأولى تكون نسبة الخصم بعد الاسترداد 5%، والسنة الثانية 4%، والثالثة 3%، والرابعة 3%، والخامسة 1%.