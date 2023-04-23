حمامات السباحة تجذب الأطفال والشباب في ثالث أيام العيد ببني سويف 

استقبلت حمامات السباحة بالأندية ومراكز الشباب بمحافظة بني سويف، الجمهور بكافة الأعمار منذ الصباح الباكر فى ثالث أيام عيد الفطر، التي شهدت إقبالًا كبيرًا.

مراكز الشباب تفتح أبوابها أمام المواطنين في العيد

و فتحت مراكز الشباب أبوابها أمام المواطنين ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب بيومها الثالث علي التوالي التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة، وتردد المواطنين من القرى والنجوع على حمامات السباحة وصالات الألعاب وحدائق الطفل والملاعب.

حمامات السباحة تجذب الأطفال والشباب في بني سويف

وشهدت مراكز الشباب في بني سويف إقبالا كثيف وتوزيع هدايا على الأطفال ولعب بحديقة الطفل والألعاب الرياضية المتنوعة والسباحة، وبخاصة حمامات السباحة التي شهدت إقبالاً كبيراً من كافة الفئات العمرية وبخاصة الشباب والأطفال.

وقال مصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف، إن مراكز الشباب شهدت إقبالاً كبيرا في اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك، كذلك إقبال الأطفال والشباب وكافة أفراد الأسرة لقضاء إجازة العيد، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، بفتح مراكز الشباب أمام الجمهور خلال أيام العيد، وهناك متابعة مستمرة وبصورة لحظية للاحتفال للاطمئنان على المترددين وسير العمل بمراكز الشباب.

وواصل أهالي محافظة بني سويف، الاحتفال بعيد الفطر المبارك في ثالث أيامه، بالتوجه إلى مراكز الشباب كذلك الممشى السياحي بكورنيش النيل، وحديقة الحيوان، حيث حرصت الأسرة السويفية على قضاء إجازة العيد داخلها، وسط أجواء ربيعية رائعة واعتدال درجة الحرارة نهارًا.