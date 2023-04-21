إقبال كثيف من المواطنين على مبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب».. فقرات فنية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مساء اليوم الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك احتفالات مركز شباب قليوب بمبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

رافق محمود الصبروط فى جولته كل من الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، عامر حمدي مدير إدارة الشباب، دعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب ومحمود شعبان معاون المدير العام بحضور المحاسب حسين عشماوي رئيس مجلس إدارة المركز .

حضور كثيف من النشء والشباب

شهدت الاحتفالات حضور كثيف من النشئ والشباب أعضاء المركز وأسر وأهالي وسكان المنطقة، وتضمنت فقرات فنية وعرائس وماسكات، وقدم فريق قادرون باختلاف بمركز شباب قليوب فقرات فنية احتفالا بعيد الفطر المبارك، بالإضافة للاستفادة الإمكانات المتاحة بالمركز من حمام سباحة وملاعب، صالات بلياردو، تنس طاولة، ألعاب إلكترونية وملاهي وحدائق الأطفال بالمركز بالإضافة لعروض التنورة والفنون الشعبية وعروض الكشافة وتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين.

تكثيف الأنشطة والبرامج خلال إجازة العيد

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج خلال إجازة العيد استمرارا لتنفيذ مبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب»، التي لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها نظرا لما حققته من استيعاب لشريحة كبيرة من المواطنين بكافة فئاتهم العمرية للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب وتأكيدا للدور المجتمعي الذي تحققه مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

جدير بالذكر أن مبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب» يتم تنفيذها فى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على أكثر من مرحلة تبدأ بتنظيم احتفالات كبري ومجمعة على بجميع إدارات الشباب الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة خلال أيام العيد.

وبدأت اليوم من مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة من خلال تنفيذ احتفالية كبري لأهالي وسكان شبرا الخيمة، بالإضافة لفتح جميع المراكز أمام المواطنين وإتاحة كافة إمكانات وأنشطة وخدمات مراكز الشباب أمام المواطنين، وتنفيذ مسابقات وأنشطة متنوعة تناسب مع كافة الفئات، تحقيقا لسياسة واستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمة المجتمعية والسعي نحو بناء الشخصية المصرية السوية القادرة على قيادة المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة .

وفى ذات السياق قد أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعليماته لمديريات الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب وإتمام التجهيزات اللازمة و تكثيف التغطية الإعلامية للحدث من جانب وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب ،كما حرصت كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية داخل مراكز الشباب.