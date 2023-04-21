رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إقبال كثيف من المواطنين على مبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب».. فقرات فنية

عروض وفقرات فنية وعروض مسرحية وهدايا وجوائز

كتب:

حسن صالح
09:27 م | الجمعة 21 أبريل 2023
إحتفالات العيد أحلي بمراكز شباب القليوبية

إحتفالات العيد أحلي بمراكز شباب القليوبية

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية مساء اليوم الجمعة 21 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك احتفالات مركز شباب قليوب بمبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب»، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

رافق محمود الصبروط فى جولته كل من الدكتور وليد فرماوي وكيل المديرية للشباب، الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، عامر حمدي مدير إدارة الشباب، دعاء نبيه مدير إدارة شباب قليوب ومحمود شعبان معاون المدير العام بحضور المحاسب حسين عشماوي رئيس مجلس إدارة المركز .

حضور كثيف من النشء والشباب

شهدت الاحتفالات حضور كثيف من النشئ والشباب أعضاء المركز وأسر وأهالي وسكان المنطقة، وتضمنت فقرات فنية وعرائس وماسكات، وقدم فريق قادرون باختلاف بمركز شباب قليوب فقرات فنية احتفالا بعيد الفطر المبارك، بالإضافة للاستفادة الإمكانات المتاحة بالمركز من حمام سباحة وملاعب، صالات بلياردو، تنس طاولة، ألعاب إلكترونية وملاهي وحدائق الأطفال بالمركز بالإضافة لعروض التنورة والفنون الشعبية وعروض الكشافة وتوزيع جوائز وهدايا على المشاركين.

تكثيف الأنشطة والبرامج خلال إجازة العيد

أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج خلال إجازة العيد استمرارا لتنفيذ مبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب»، التي لاقت نجاحا كبيرا منذ إطلاقها نظرا لما حققته من استيعاب لشريحة كبيرة من المواطنين بكافة فئاتهم العمرية للاحتفال بالعيد داخل مراكز الشباب وتأكيدا للدور المجتمعي الذي تحققه مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية.

جدير بالذكر أن مبادرة «العيد أحلى في مراكز الشباب» يتم تنفيذها فى مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية على أكثر من مرحلة تبدأ بتنظيم احتفالات كبري ومجمعة على بجميع إدارات الشباب الفرعية الثمانية على مستوى المحافظة خلال أيام العيد.

وبدأت اليوم من مركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بعد انتهاء صلاة العيد مباشرة من خلال تنفيذ احتفالية كبري لأهالي وسكان شبرا الخيمة، بالإضافة لفتح جميع المراكز أمام المواطنين وإتاحة كافة إمكانات وأنشطة وخدمات مراكز الشباب أمام المواطنين، وتنفيذ مسابقات وأنشطة متنوعة تناسب مع كافة الفئات، تحقيقا لسياسة واستراتيجية الوزارة في تقديم الخدمة المجتمعية والسعي نحو بناء الشخصية المصرية السوية القادرة على قيادة المستقبل في ظل الجمهورية الجديدة .

 

وفى ذات السياق قد أصدر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تعليماته لمديريات الشباب والرياضة برفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب وإتمام التجهيزات اللازمة و تكثيف التغطية الإعلامية للحدث من جانب وحدة المنسقين الإعلاميين بوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب ،كما حرصت كافة مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، على متابعة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية داخل مراكز الشباب.

اقرأ المزيد:

احتفالات أهالي القليوبية بحلول عيد الفطر المبارك.. «تكبيرات وبلالين»

تجهيز ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية.. حملات تعقيم ونظافة

فسحة عيد الفطر 2023.. أجمل أماكن الخروج في محافظة القليوبية بأقل تكلفة

استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الفطر.. تجهيز 1643 مسجدا

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية.. 1643مسجدا بكل المدن

مكاتب بريد تفتح أبوابها في عيد الفطر بمحافظة القليوبية.. اعرف أماكنها

عدد ساحات وأسماء مساجد صلاة عيد الفطر 2023 في القليوبية

موعد صلاة عيد الفطر 2023 بمحافظة القليوبية

عادات عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية.. دوائر مصافحة وحفلات خطوبة

حصر أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة القليوبية
بقلم حسن صالح