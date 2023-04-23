خبير: قرار الرئيس بزيادة موازنة الدعم بهدف تعميق الحماية الاجتماعية

تسعى الدولة المصرية إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطن، في ظل التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي، وارتفاع الأسعار على مستوى العالم، الأمر الذي معه أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة العامة.

برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين

وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية للمواطنين بالموازنة العامة بأكثر من 48% بزيادة قدرها 171 مليار جنيه، تؤكد على الاهتمام الكبير من الدولة لتعميق الحماية الاجتماعية للمواطنين وأن تشمل مزيدًا من الأفراد.

التخفيف على المواطن

وأضاف عيد، في تصرحات خاصة لـ"الوطن"، أن توجيهات الرئيس السيسي، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، يأتي للتخفيف على المواطن في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات كبيرة والتي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري مما ترتب عليه ارتفاع أسعار وزيادة الأعباء على المواطنين بسبب الأزمة العالمية الراهنة.

دعم السلع التموينية

ووجه الرئيس السيسي، بزيادة دعم السلع التموينية سنوياً بمعدل نمو ما يقرب من 41.9%، وأيضاً زيادة دعم المواد البترولية بقيمة 119.4 مليار جنيه، وزيادة بند العلاج على نفقة الدولة بقيمة 8 مليار بمعدل نمو سنوي قدره 14.3%، و تخصيص 6 مليار جنيه لزيادة دعم التأمين الصحي والأدوية، وأيضاً تخصيص 10.2 مليار جنيه لزيادة دعم الاسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

تحقيق الاستقرار المالي بالموازنة

واتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي بالموازنة العامة مما قد ساهم في زيادة قدرة الدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، وفي ظل أيضا ارتفاع معدلات التضخم السنوي عالمياً المترتب على زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية مما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين مما يدفع الحكومة المصرية إلى زيادة الأجور والمعاشات لدعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.