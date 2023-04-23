«اتحاد العمال»: قرار زيادة موازنة الدعم يستهدف التوسع في الحماية الاجتماعية

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية، محمد معيط، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 385 مليون جنيه إلى529،7 مليار جنية بنسبة زيادة 48.4%، الهدف الأساسي منه التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

وأضاف أن القرار يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية خاصة وأن الزيادة في موازنة الدعم تشمل الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة ومن بينها زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحي والأدوية والإسكان الاجتماعي ومعاش الضمان الاجتماعي والعلاج على نفقة الدولة.

مواجهة الظروف الاقتصادية

وأضاف البدوي بأن مثل هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها والتحرك سريعا لمساندته لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم الآن وتتأثر بها مصر.

ودعا المجتمع المدني بالتحرك سريعا نحو المواطن المصري الأكثر احتياجا وتقديم يد العون له أسوة بما تقدمه الدولة بغرض تكامل منظومة الحماية الاجتماعية.

أسعار السلع الحقيقية

كما ناشد البدوي تجار مصر الشرفاء بتقديم السلع للمواطنين بأسعارها الحقيقية دون مزايدة حتى يعبر العالم ومعه مصر من هذه الأزمة.