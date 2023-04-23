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وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بذكري تحرير سيناء

كتب:

أميرة فكري
04:55 م | الأحد 23 أبريل 2023
الدكتور رضا حجازي

الدكتور رضا حجازي

تقدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع العاملين بالوزارة والمعلمين، بأسمى آيات التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة والشعب المصري العظيم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء، تلك الذكرى التي جسدت أروع معاني البطولة والتضحيات لأبطالنا من رجال القوات المسلحة لاستعادة بقعة غالية من أرض الوطن.

وزير التعليم: أدعو الله أن يحفظ مصر 

وتابع وزير التعليم: «في هذه المناسبة الغالية أدعو الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار».

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