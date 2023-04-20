موعد عيد الفطر 2023 في الجزائر... «الوطنية للرصد الجوي» تحدد

ساعات قليلة تفصلنا على تحري هلال شهر شوال في الجزائر من قِبل الهيئة الوطنية للرصد الجوي والرصد الجيوفيزيائي، والتي تحدد موعد عيد الفطر في الجزائر.

موعد عيد الفطر في الجزائر

ووفقًا للحسابات الفلكية، يتوقع أن موعد عيد الفطر في الجزائر، غدا الجمعة، ومن المعتاد تحديد موعد العيد عقب رؤية الهلال، وانتهاء شهر رمضان الكريم، وسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا من قبل الجهات المختصة في الوقت المناسب.

وذكرت وزارة الأوقاف الجزائرية، أنّ موعد عيد الفطر في دولة الجزائر من المتوقع أن يكن عاد وصلاة العيد ستكون في تمام الساعة 4:47 صباحًا.

العادات والتقاليد التي يتبعها الجزائريون في عيد الفطر

وتختلف العادات والتقاليد التي يتبعها الجزائريون في عيد الفطر 2023 من منطقة إلى أخرى، لكن بشكلٍ عام تشمل الاحتفالات الخاصة بعيد الفطر في الجزائر العديد من العادات والتقاليد التي يتبعها الناس، ومن بينها:

1- الصلاة الجماعية في المساجد والمصليات العامة بعد طلوع شمس العيد، وتبادل التهاني والتبريكات بعد الصلاة.

2- تبادل الهدايا بين الناس في عيد الفطر، ويعتبر ذلك جزءًا من التقاليد الشائعة في الجزائر.

3- تناول الأطعمة اللذيذة، مثل الكسكسي والحريرة والبسباس والرغايف وغيرها من الأطعمة التقليدية.

4- الاحتفال بالعائلة والأصدقاء، وتناول الطعام وتبادل الهدايا والتهاني.

5- زيارة الأقارب والأصدقاء، وتبادل التهاني والتبريكات وتناول الطعام والقضاء وقتًا ممتعًا مع بعضهم البعض.

6- الاهتمام بالمظهر الخارجي، وارتداء الأزياء الجميلة والملونة والمزينة.

إجازة عيد الفطر في الجزائر

وتبدأ عطلة عيد الفطر المبارك في الجزائر، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية التي تعلنها السلطات، يوم الجمعة 21 أبريل وتستمر لمدة يومين حتى السبت 22 أبريل.

ويتطلع الكثير من المسلمين في الجزائر إلى هذا العيد الذي يمثل فرصة رائعة للاحتفال بالتجمعات العائلية والاجتماعية، حيث تجتمع الأسر وتتبادل الزيارات والهدايا بين الأقارب والأصدقاء وتستعيد صلة الأرحام، وتشتهر العيد في الجزائر بزخم الحركة المرورية والاحتفالات الاجتماعية، حيث يتم تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية والثقافية لجميع الأعمار.