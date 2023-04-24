انطلاق العروة الثانية لحصاد بنجر السكر في كفر الشيخ.. والطن بـ1300 جنيه

مع عطلة عيد الفطر المبارك، دأب المزارعين بالعمل في الحقول لبداية موسم حصاد البنجر ضمن العروة الثانية، في محافظة كفر الشيخ، لتهل مع الاحتفال بالعيد الخيرات الوفيرة لحصاد هذا المحصول الهام، إذ وصلت إنتاجية الفدان الواحد ما بين 25 حتى 30 طنا للفدان الواحد، ليعم الخير والفرح على جميع المزارعين.

موسم حصاد البنجر وافر

ومن جانبه أكد ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ موسم حصاد البنجر ضمن العروة الثانية، بدأ مع منتصف شهر أبريل الجاري، لافتا إلى أن محصول هذا العام مبشر للغاية، وتصل إنتاجية الفدان الواحد من البنجر ما بين 25 حتى 30 طنا، مشيرا إلى أن المساحة المنزرعة من المحصول هذا العام سواء بالعروة الأولى أوالثانية أوالثالثة، نحو 120 ألف فدان بنجر.

محصول ممتاز وسعر طن البنجر

ويقول محي الدين الجالي، مزارع، من أبناء مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، أن محصول بنجر السكر هذا العام جيد للغاية ومبشر من حيث الإنتاجية، موضحا أن لديه ثلاثة أفدنة من محصول البنجر حقق كل فدان نحو 30 طن بنجر، مرجعا السبب إلى استخدام الآلات الزراعية الحديثة في أعمال الزراعة مثل «ستارة الزراعة»، والتي تضع نحو 30 ألف شتلة في الفدان الواحد، كما بلغ سعر طن البنجر بنحو 1300 جنيه، ويضاف له نسب تركيز السكر.

كما أشار إلى أنّ محصول البنجر يزرع في بداية شهر يوليو وأغسطس، ويتم حرث الأرض مرتين ثم تخيط الأرض خطوط، ثم زراعتها بنحو 4 كيلو تقاوي للفدان، مع وضع 200 كيلو سوبر فوسفات، وعدد 4 مقاطير سباخ بلدي ثم يتم الري، والعزيق عقب خروج النبات، وري البنجر نحو 6 ريات، ثم يتم موسم الحصاد في شهر أبريل الجاري من كل عام العروة الثانية، والأكثر شيوعا من حيث الزراعة.

موسم حصاد جيد وزراعة القطن

ويشاركه في الرأي، محمد عبدالله، مزارع من أبناء كفر الشيخ، قائلا إنّ موسم الحصاد للعروة الثانية من بنجر السكر ممتاز للغاية، وسنقوم بزراعة محصول القطن دون حرث الأرض على ذات مصطاب بنجر السكر.