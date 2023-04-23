أسماء وتفاصيل حادث صحراوي المنيا.. مصرع تلميذ وإصابة 15 آخرين

لقي تلميذ مصرعه، وأصيب 15 آخرين من محافظات القاهرة وأسيوط والدقهلية والشرقية، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي في المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2567 ف ر، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من كارتة تحصيل الرسوم بمدخل مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة واختلال عجلة القيادة ببيد السائق، مما أسفر عن مصرع أحمد محمد حسني 10 سنوات تلميذ مقيم في محافظة أسيوط.

إصابة 15 شخص من 4 محافظات

كما أصيب في الحادث 15 شخص هم: عبد الظاهر أبو طالب 17 عاما، عمر فايق ثابت 20 عاما، محمد محمود حمدان 10 سنوات، محمود حمدان 40 عاما، أحمد سيد ثابت 28 عاما، نادي صلاح 23 عاما، صفيان أحمد 10 سنوات، آلاء عبد الوهاب 42 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة أسيوط.

كما أصيب في الحادث، سمر أحمد 27 عاما، عمر بدر 25 عاما، يقيمان في محافظة القاهرة، وعبد العزيز أبو بكر 21 عاما، مقيم في المنصورة بمحافظة الدقهلية.

كما أصيب في الحادث، خوط عبد الحميد شحاته 60 عاما، عبد الحميد خوط 25 عاما، نيرة محمد حسني 19 عاما، شقيقها غزال 8 سنوات، يقيمون في محافظة الشرقية.

تم نقل الجثة إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.