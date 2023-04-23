إزالة 30 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط في شمال محافظة المنيا، إزالة 30 حالة تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية، ضمن خطة المحافظة للتصدي لحالات التعديات خلال فترة إجازة عيد الفطر، من خلال التواجد الميداني ومتابعة الحالة العامة بزمام كل مركز.

إزالة 22 حالة تعد بالبناء

وأوضح سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، أنه جرى إزالة 22 حالة تعدي بالبناء، منها 12 بحي شمال المركز، و10 حالات بقري طحا، البيهو، إسطال، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية في رصد حالات التعديات وتطبيق أحكام القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

رصد التعديات علي الأراضي الزراعية

وواصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، رصد حالات التعديات على الأراضي الزراعية وبدون ترخيص، وخاصة طوال فترة إجازة عيد الفطر، للتعامل بكل حسم مع المخالفين، وتطبيق الازالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال اللواء هاني بدوي رئيس مدينة المنيا، إنه جرى إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقرى تلة، ومهدية، ودمشير، الحوصلية، العبيد، مؤكدا استمرار جهود الوحدة المحلية للقضاء على عشوائية البناء.

حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع

ونفذت الوحدة المحلية لمركز المنيا، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع، حيث شملت الحملة قري دمشير – الحواصلية – ماقوسة – بني محمد سلطان، وتوابعها، حرصاً على تقديم الخدمات للمواطنين طوال فترة عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.